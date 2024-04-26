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Акинфеев успокаивал Казарцева, Джикия скучал на трибуне. Главные фото с дерби

Акинфеев успокаивал Казарцева, Джикия скучал на трибуне. Главные фото с дерби
Василий Казарцев и Игорь Акинфеев
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25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью — 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

Московские ЦСКА и «Спартак» сыграли безголевую ничью впервые за 21 год. В последний раз матч этих команд завершался со счётом 0:0 в 2003 году.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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