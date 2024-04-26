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«Ну это смех! Что это вообще за усиление?» Корнеев жёстко раскритиковал игроков «Пари НН»

«Ну это смех! Что это вообще за усиление?» Корнеев жёстко раскритиковал игроков «Пари НН»
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Экс-тренер сборной России по футболу и бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев жёстко высказался об отдельных футболистах «Пари Нижний Новгород» после поражения в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    

«У них, по сути, нет ни одного игрока, на кого там можно сыграть впереди… Кутателадзе, ты не видел, на 11-й минуте добежал, ковырнул с левой ноги? Он уже был мёртвый просто. Видно, что он уже устал. Посмотрите на него — я не знаю, что делает этот парень.

Они усилились, Марадишвили. Ну это со смехом! Этот Кучаев. Это что вообще за усиление? И у них самая большая потеря, на мой взгляд… Этот, в центре поля… паренёк сломался сейчас… Майга!» — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, опорный полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3) и выбыл до конца сезона.

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