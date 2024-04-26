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Гвардиола прокомментировал крупную победу «Манчестер Сити» в матче с «Брайтоном»

Гвардиола прокомментировал крупную победу «Манчестер Сити» в матче с «Брайтоном»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (4:0).

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
25 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Де Брёйне – 17'     0:2 Фоден – 26'     0:3 Фоден – 34'     0:4 Альварес – 62'    

«Нужно отдать должное нашей команде, ведь мы знали, с кем нам предстоит сыграть в этом матче. В этом сезоне у «Брайтона» много проблем с составом, но они все играют довольно смело, никогда не сдаются, и они будут продолжать в том же духе.

Крупная победа – это отличный результат для нас. Главное, что мы забили четыре гола. Мы говорили о том, что должны быть терпеливы, если соперник будет владеть мячом. Мы здорово с этим справились», – приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 76 очков за 33 матча, и отстаёт от идущего на первом месте «Арсенала» на один балл, имея игру в запасе. «Ливерпуль» заработал 74 очка в 34 матчах и располагается на третьей строчке.

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