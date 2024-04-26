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«Локомотив» опубликовал ироничный пост после матча ЦСКА со «Спартаком»

«Локомотив» опубликовал ироничный пост после матча 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком». Напомним, столичное дерби завершилось со счётом 0:0.

«Вот какую игру надо было смотреть», — написано в официальном телеграм-канале «Локомотива». К посту добавлены нарезки с матча 21-го тура, в котором «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счётом 3:2.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 38 очков. «Спартак» находится на шестом месте, набрав 39 очков. «Локомотив» после 25 игр занимает четвёртое место, набрав 41 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», который набрал 50 очков.

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут 28 и 29 апреля.

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