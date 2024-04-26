Анчелотти ответил на вопрос, кто больше заслужил «Золотой мяч» – Винисиус или Беллингем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти иронично прокомментировал борьбу за Золотой мяч между бразильским вингером Винисиусом Жуниором и англичанином Джудом Беллингемом, который вручается по итогам сезона-2023/2024.

«Кто больше заслуживает «Золотой мяч»: Винисиус или Беллингем? Оба», – приводит слова Анчелотти El Chiringuito.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 19 голов и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 млн. На счету Беллингема 36 встреч, в которых он забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста – € 180 млн.

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