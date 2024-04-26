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Мартынович объяснил частые падения игроков «Рубина» в матче с «Зенитом»

Мартынович объяснил частые падения игроков «Рубина» в матче с «Зенитом»
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Защитник «Рубина» Александр Мартынович рассказал, почему игроки казанской команды так долго лежали на газоне в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Много вступали в единоборства. У кого-то икроножную мышцу сводило, у кого-то другие. Когда большую часть матча отбираешь мяч, тяжеловато приходится. Думаю, игроки любой другой команды столкнулись бы с такой же историей в матче против «Зенита», если бы результат был для них положительным.

«Футбольные хитрости»? Они тоже. Но, в основном, – результат жёсткой борьбы с соперником», — приводит слова Мартыновича «РБ Спорт».

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей. «Рубин» находится на девятой строчке, заработав 36 очков.

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