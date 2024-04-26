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Гвардиола назвал футболиста, которого считает игроком сезона в АПЛ

Гвардиола назвал футболиста, которого считает игроком сезона в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, кто может стать лучшим игроком английской Премьер-лиги текущего сезона после крупной победы в матче 29-го тура турнира с «Брайтоном» (4:0).

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
25 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Де Брёйне – 17'     0:2 Фоден – 26'     0:3 Фоден – 34'     0:4 Альварес – 62'    

«Кого я считаю лучшим игроком сезона в АПЛ? Фодена. Определённо, его. Достаточно посмотреть сегодняшнюю встречу. Его влияние в чужой трети поля сегодня было более явным, чем в предыдущих двух-трёх матчах. Он хорошо принимал решения, а забитые голы – это всегда хороший тон. Думаю, он тот, кто едва ли не больше всех хочет выиграть чемпионат, а это о многом говорит», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Отметим, в этой встрече Фоден отметился дублем, благодаря чему вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата Англии с 16 забитыми мячами.

Всего в нынешнем сезоне на счету англичанина 24 гола и 10 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 130 млн.

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