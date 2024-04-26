Хави: тактически «Барселона» была лучше «ПСЖ» как в первом, так и во втором матче ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение команды в четвертьфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Тактически мы были лучше, чем «ПСЖ», как в первом, так и во втором матче. После удаления Рональда Араухо мы должны были больше бороться. Но это часть процесса. Очень тяжело побеждать, побеждать, побеждать. Мы, персонал и игроки, многому научились и в следующем сезоне, мы сможем лучше конкурировать», — приводит слова Хави RMC Sport.

Напомним, первый матч завершился победой «Барселоны» со счётом 3:2. В ответной встрече каталонский клуб потерпел разгромное поражение со счётом 1:4 и завершил участие в турнире. В полуфинале турнира «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией».

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