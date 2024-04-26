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«Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Айнтрахта» Вильяма Пачо

«Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Айнтрахта» Вильяма Пачо
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«Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Айнтрахта» Вильяма Пачо, сообщает журналист Санти Ауна в своей соцсети Х (ранее твиттер). По информации источника, немецкий клуб запрашивает за игрока € 65 млн.

На данный момент в составе команды Юргена Клоппа шесть защитников: Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк,
Джозеф Дейв Гомес, Жоэль Матип, Рис Уильямс и ЖДжарелл Аморин Куанса.

Пачо перешёл в «Айнтрахт» из «Антверпена» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 9 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 30 млн.

В нынешнем сезоне Пачо сыграл 40 матчей и отметился одно голевой передачей.

После 34 туров «Ливерпуль» занимает третье место в АПЛ с 74 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).

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