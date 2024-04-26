Руслан Безруков рассказал об установке Рашида Рахимова на победный матч с «Зенитом»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал о плане на игру главного тренера казанцев Рашида Рахимова с «Зенитом» в победном матче 21-го тура чемпионата России (2:0).

«Рубин» забил два гола во втором тайме. Сначала забитым мячом на 50 минуте отметился нападающий Мирлинд Даку, а поже на 67 минуте второй мяч забил защитник Александр Мартынович.

«Ничего такого. Заставить соперника «увязнуть» в нашем среднем блоке, «гасить» там их атаки. Мы понимали, что рано или поздно, если оборона будет справляться, шансы в атаке появятся, и надо будет ими воспользоваться.

Удивился ли при 2:0? Уже не очень удивились. Понимали, что чем дальше счет будет 0:0, тем больше будет появляться моментов, потому что «Зениту» придется рисковать, что-то придумывать. Когда забили первый, было приятно. Забили второй – уже захотелось довести дело до победы», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

После 25 туров «Рубин» занимает девятое место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (50 очков).

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