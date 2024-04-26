«Скука и фигня». Губерниев подвёл итоги матча между ЦСКА и «Спартаком»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак» (0:0).

«Как лучший в мире спортивный комментатор и единственный футбольный обозреватель всея Руси ничего не буду писать про матч ЦСКА – «Спартак»….Ибо скука и фигня», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, 25 апреля состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.