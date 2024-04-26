Полузащитник «Рубина» объяснил, почему игроки казанцев часто падали в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал лежание на газоне игроков казанской команды концовке матча21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:0).

Под конец матча игроки «Рубина» после стыков падали на газон, показывая, что получили непринятое повреждение, из-за чего арбитр встречи был вынужден вызывать гольф кар с носилками. После того, как машина подъезжала к пострадавшему футболисту, он вставал и уходил за пределы поля самостоятельно. Подобная ситуация произошла три раза.

«Почему игроки «Рубина» так часто оказывались на траве? Из-за того, что «Зенит» – очень сильная команда, многие наши ребята устали. Я сам стал просить замену, но ещё как-то продержался. Соперник — организованный, сильный. Они так нас выматывали, что было очень тяжело.

Затяжка времени? Нет, а зачем? Судья все равно добавит время», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

После 25 туров «Рубин» занимает девятое место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (50 очков).

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