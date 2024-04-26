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Мусиала рассказал, какой совет дал бы Мбаппе по его будущему

Мусиала рассказал, какой совет дал бы Мбаппе по его будущему
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался о будущем нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Какая команда больше всего подходит Мбаппе? Он мог бы перейти в «Баварию». Если бы это зависело от меня, я бы посоветовал ему провести время здесь, в Мюнхене. Такой игрок способен усилить любую команду, поэтому всегда лучше, если он играет за тебя, а не за соперников», – приводит слова Мусиалы Bayern&Germany в соцсетях.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

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