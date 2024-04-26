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Иван Ракитич попытался объяснить вылеты «Барселоны» из ЛЧ в 2018 и 2019 годах

Иван Ракитич попытался объяснить вылеты «Барселоны» из ЛЧ в 2018 и 2019 годах
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Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о вылетах каталонского клуба из Лиги чемпионов в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

«Мы проиграли Лигу чемпионов в 2018 и 2019 годах по своей вине. Соперники, конечно, заслужили выиграть, но было ощущение, что мы недостаточно старались. Возможно, нам надоело побеждать. Когда ты так много выигрываешь, теряешь концентрацию, не обращаешь внимания на детали», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

Последняя победа в ЛЧ в 2015 году? Да. И это создает дополнительное давление, потому что «Реал» выигрывал ее много раз», — приводит слова Ракитича Barca Universal.

В 2018 году «Барселона» вылетела из ЛЧ в четвертьфинале от «Ромы», выиграв первый матч со счётом 4:1 (4:4 – по сумме двух матчей).

В 2019 году каталонцы обыграли в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» со счётом 3:0, но проиграли в ответной встрече 0:4 и также покинули турнир.

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