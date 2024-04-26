Де Росси: «Рома» справилась бы и с Моуринью

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал выступления команды под его руководством.

«Это не соревнование между мной и Моуринью. Очевидно, дела у нас идут хорошо, и мы возобновили борьбу за то, о чём даже не думали, когда я только пришёл. Ребята проделывают невероятную работу, но, думаю, они справились бы и при Моуринью, ведь всё зависит прежде всего именно от них. Мне кажется, они бы сделали это и без меня», – приводит слова де Росси сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. За этот период он принял участие в 616 матчах во всех турнирах, в которых отметился 63 голами и 60 результативными передачами. Болельщики «Ромы» называют Де Росси живой легендой клуба наравне с Франческо Тотти.