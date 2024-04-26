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Фил Фоден назвал лучшего футболиста АПЛ

Фил Фоден назвал лучшего футболиста АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден назвал одноклубника Кевина Де Брёйне лучшим футболистом английской Премьер-лиги.

«Думаю, Кевин – лучший игрок Премьер-лиги, когда он в деле. Приятно играть вместе с ним, и я надеюсь, что это будет происходить чаще», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

Напомним, Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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