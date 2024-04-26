Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Фатех. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азар рассказал, почему отказался играть в МЛС и принял решение завершить карьеру

Азар рассказал, почему отказался играть в МЛС и принял решение завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной Бельгии Эден Азар объяснил своё решение завершить карьеру.

«МЛС – это неплохо. Я даже в шутку говорил Кристиану Бентеке, что присоединюсь к нему в Вашингтоне и буду делать на него голевые передачи. Но в таком случае нужно было далеко переезжать, что меня затормозило.

Честно говоря, мне больше не хотелось играть в футбол. Если бы я действительно хотел бы куда-то перейти, то переезд не стал бы проблемой. Но мне это больше не было нужно. Я не хотел играть где-то, чтобы просто зарабатывать деньги и думать: «Зачем я это сделал?» — приводит слова Азара Goal.

Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в 32 года. Последним клубом бельгийского футболиста стал мадридский «Реал», за который он выступал с 2019-го. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами.

Материалы по теме
Гризманн может продлить контракт с «Атлетико» на фоне слухов о воссоединении с Месси в МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android