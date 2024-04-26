Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 34-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 26 апреля, матчем между «Фрозиноне и «Салернитаной» стартует 34-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
26 апреля, пятница:
«Фрозиноне» — «Салернитана» — 21:45 мск.
27 апреля, суббота:
«Лечче» — «Монца» — 16:00 мск;
«Ювентус» — «Милан» — 19:00 мск;
«Лацио» — «Верона» — 21:45 мск.
28 апреля, воскресенье:
«Интер» — «Торино» — 13:30 мск;
«Болонья» — «Удинезе» — 16:00 мск;
«Аталанта» — «Эмполи» — 19:00 мск;
«Наполи» — «Рома» — 19:00 мск;
«Фиорентина» — «Сассуоло» — 21:45 мск.
29 апреля, понедельник:
«Дженоа» — «Кальяри» — 21:45 мск.
Напомним, турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который набрал 86 очков за 33 матча. У ближайшего преследователя, «Милана», 69 очков. Замыкает тройку лидеров «Ювентус» (64).