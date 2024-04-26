Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 31-го тура

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Сегодня, 26 апреля, матчем между «Бохумом» и «Хоффенхаймом» стартует 31-й тур немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.

Пятница, 26 апреля:

21:30 мск. «Бохум» — «Хоффенхайм».

Суббота, 27 апреля:

16:30 мск. «Аугсбург» – «Вердер»;

16:30 мск. «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд;

16:30 мск. «Фрайбург» – «Вольфсбург»;

16:30 мск. «Бавария» – «Айнтрахт»;

19:30 мск. «Байер» – Штутгарт».

Воскресенье, 28 апреля:

16:30 мск. «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Унион»;

18:30 мск. «Майнц» – «Кёльн»;

20:30 мск. «Дармштадт 98» – «Хайденхайм».

Напомним, в сезоне-2023/2024 чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер». По состоянию на сегодняшний день на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги располагается «Бавария», тройку лидеров замыкает «Штутгарт».