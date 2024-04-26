Илья Вахания продлил контракт с «Ростовом» до 2028 года — источник

Защитник «Ростова» Илья Вахания продлил контракт с донским клубом до 2028 года, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, после успешной игры футболиста «Ростов» решил предложить Илье долгосрочный контракт. 23-летний Вахания — воспитанник системы санкт-петербургского «Зенита». К «Ростову» защитник присоединился летом 2023 года на правах свободного агента, подписав соглашение до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Вахания провёл 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального футболиста, способного сыграть на любой позиции в защите, в € 1,2 млн. Отметим, что «Ростов» в следующем матче РПЛ сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.