Аршавин — о дерби ЦСКА — «Спартак»: первый тайм скучноват, но нормальная игра

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

«Первый тайм скучноват. Но в целом мне игра — нормально. Во-втором тайме скорости стало выше, борьбы больше, возникали полумоменты. Борьба была, желание было, никто не отсиживался в обороне», — приводит слова Аршавина РБК.

Напомним, перенесённый матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА «Спартаком» состоялся накануне, 25 апреля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.