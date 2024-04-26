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Аршавин — о дерби ЦСКА — «Спартак»: первый тайм скучноват, но нормальная игра

Аршавин — о дерби ЦСКА — «Спартак»: первый тайм скучноват, но нормальная игра
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

«Первый тайм скучноват. Но в целом мне игра — нормально. Во-втором тайме скорости стало выше, борьбы больше, возникали полумоменты. Борьба была, желание было, никто не отсиживался в обороне», — приводит слова Аршавина РБК.

Напомним, перенесённый матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА «Спартаком» состоялся накануне, 25 апреля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
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