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Экс-игрок «Спартака»: зарплата детских тренеров нищенская, на неё холостой не проживёт

Экс-игрок «Спартака»: зарплата детских тренеров нищенская, на неё холостой не проживёт
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Бывший нападающий «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Артур Малоян высказался о проблемах юношеского футбола в России. В данный момент Малоян является детским тренером.

— Что критичнее в юношеском футболе: маленькие зарплаты детских тренеров или большое количество тренеров-непрофессионалов?

— В этом смысле играет роль совокупность. Конечно, зарплата детских тренеров нищенская — на неё холостой мужчина не проживёт. Тренеры теряют свои амбиции, живя долгие годы на такую зарплату. Футбол отходит на второй план, а во главе стоит вопрос обеспечения своей семьи. Специалист должен спокойно работать, а не думать, что ему завтра поесть. Тренеру нужно развиваться, но из-за зарплаты у них нет мотивации это делать для себя. Считают, что если они пройдут обучение, то для них не будет пользы.

Мне повезло, что я не особо зависим от зарплаты тренера, потому что ещё зарабатываю на индивидуальных тренировках. Каждый день конвейер групп с детьми из разных академий, которые приходят повышать своё футбольное мастерство. Я нахожу, как совмещать любовь к футболу и не умирать с голоду. Кстати, один парень, которого я тренировал, подписал договор и уехал в казанский «Рубин». Это моя маленькая гордость, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полностью интервью с Артуром Малояном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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