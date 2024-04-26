Малоян: если «Краснодар» станет чемпионом, будет сумасшествие, город страшно загудит

Бывший нападающий «Спартака», «Енисея», тульского «Арсенала», воспитанник краснодарского футбола Артур Малоян пожелал футбольному клубу «Краснодар» стать чемпионом Российской Премьер-Лиги. Также он поделился воспоминаниями о «Кубани».

«Если «Краснодар» станет чемпионом, будет сумасшествие, город бы гудел страшным образом. Я искренне желаю, чтобы это произошло. Но у меня закрадывается нотка грусти, когда я вспоминаю про наш футбольный клуб «Кубань». Одна частичка меня сейчас рада за выступление «Краснодара», но другая хочет помочь «Кубани». Хотелось бы возродить классное кубанское дерби, чтобы можно было что-то противопоставить «Краснодару», — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полностью интервью с Артуром Малояном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время