Митрофанов сообщил, что РФС не получал документы от «Сочи» по переносу матча с «Ахматом»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации с массовым отравлением игроков «Сочи» перед матчем 21-го тура РПЛ с «Ахматом».

— Почему не перенесли игру «Ахмат» — «Сочи» после обращения?

— Потому что есть регламент соревнования.

— В регламенте не прописано, что если игроки себя плохо чувствуют, то переносится игра?

— Подождите. Форс-мажор — это всё что угодно? У вас есть какие-то документы, свидетельствующие об этом?

— Так «Сочи» заявляет.

— Подождите. Если это форс-мажор, то нужно предоставить какие-то документы. Поэтому должно быть обращение к РФС, тогда уже можно говорить о каких-то дальнейших шагах.

— То есть обращения к лиге не было?

— Нет, конечно. В «Сочи» говорят: «У нас игроки плохо себя чувствуют». А потом они поправились. Но затем они нашли тех, кто не плохо себя чувствует, играли через силу. Но документов у нас нет. Когда происходит событие техногенного характера или климатическое, как наводнение или землетрясение, с этим всё понятно. А тут говорят, что все заболели, а завтра другие скажут, что все заболели. Надо представить какие-то документы, что заболели, тогда можно говорить о переносе», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.