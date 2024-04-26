Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рюдигер: два месяца назад всё было в руинах, теперь Германия может выиграть Евро-2024

Рюдигер: два месяца назад всё было в руинах, теперь Германия может выиграть Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы — 2024, а также высказался о составе своей национальной команды.

«Я жду, что мы как команда будем выступать и добиваться результатов. Если мы это сделаем, то и болельщики будут нас поддерживать. Посмотрите на последние международные матчи. Чувствуется, что теперь мы можем стать чемпионами Европы. Два месяца назад всё было в руинах.

Как сборной удалось выправить ситуацию? У тренера определённо было много времени на раздумья. Да и состав команды был другим. Кроме того, у нас был хороший дух и хороший баланс, в том числе и на поле. И, конечно же, вернулся El Profesor (Тони Кроос. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Рюдигера Sky Sport Germany.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии

Материалы по теме
«Это решение сердца». Нагельсман прокомментировал продление контракта со сборной Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android