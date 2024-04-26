Рюдигер: два месяца назад всё было в руинах, теперь Германия может выиграть Евро-2024

Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы — 2024, а также высказался о составе своей национальной команды.

«Я жду, что мы как команда будем выступать и добиваться результатов. Если мы это сделаем, то и болельщики будут нас поддерживать. Посмотрите на последние международные матчи. Чувствуется, что теперь мы можем стать чемпионами Европы. Два месяца назад всё было в руинах.

Как сборной удалось выправить ситуацию? У тренера определённо было много времени на раздумья. Да и состав команды был другим. Кроме того, у нас был хороший дух и хороший баланс, в том числе и на поле. И, конечно же, вернулся El Profesor (Тони Кроос. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Рюдигера Sky Sport Germany.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии