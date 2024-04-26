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Экс-форвард «Спартака» Малоян назвал российского игрока, сравнимого с Модричем по таланту

Экс-форвард «Спартака» Малоян назвал российского игрока, сравнимого с Модричем по таланту
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Бывший нападающий «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Артур Малоян рассказал, какого российского футболиста можно сравнить по уровню таланта с Лукой Модричем.

— Вы называли Модрича обточенным талантом. Кто-то из российских футболистов потенциально был близок к нему, но так и не заиграл?
— Мой хороший знакомый Игорь Горбатенко, который играл в тульском «Арсенале», до конца не реализовал себя. Это игрок как минимум сборной России и европейского уровня: шедевральная левая нога, голова в порядке. Его мгновенно вспомнил, а больше никого не назову. В юношеском футболе много ребят выделялось, но талант — это дар божий, а для кого-то наказание и испытание, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полностью интервью с Артуром Малояном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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