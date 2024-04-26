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«Марсель» проявляет интерес к главному тренеру «Лилля» Фонсеке

«Марсель» проявляет интерес к главному тренеру «Лилля» Фонсеке
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Футбольному клубу «Марсель» интересен возглавляющий «Лилль» Паулу Фонсека. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, португальский тренер привлекает руководство «Марселя», однако Паулу является не единственным кандидатом, которого французский клуб рассматривает. С начала тренерской карьеры Паулу Фонсека успел поработать с рядом португальских клубов, включая «Порту», а также был главным тренером украинского «Шахтёра» и итальянской «Ромы».

Французским «Лиллем» он руководит с 2022 года. Под руководством Фонсеки французская команда с 52 набранными очками после 30 матчей находится на четвёртой строчке нынешнего сезона Лиги 1, набрав 52 очка. Действующий контракт португальского специалиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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