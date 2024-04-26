«Марсель» проявляет интерес к главному тренеру «Лилля» Фонсеке

Футбольному клубу «Марсель» интересен возглавляющий «Лилль» Паулу Фонсека. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, португальский тренер привлекает руководство «Марселя», однако Паулу является не единственным кандидатом, которого французский клуб рассматривает. С начала тренерской карьеры Паулу Фонсека успел поработать с рядом португальских клубов, включая «Порту», а также был главным тренером украинского «Шахтёра» и итальянской «Ромы».

Французским «Лиллем» он руководит с 2022 года. Под руководством Фонсеки французская команда с 52 набранными очками после 30 матчей находится на четвёртой строчке нынешнего сезона Лиги 1, набрав 52 очка. Действующий контракт португальского специалиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.