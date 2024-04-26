КДК РФС рассмотрит задержку начала матча между «Ахматом» и «Сочи»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит задержку начала матча 21-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи» (1:0).

«Морено пришёл на обязательное флеш-интервью до начала матча с опозданием на 20 минут. Со стороны «Сочи» также рассмотрим позднее заполнение формы №9 протокола матча и задержку матча на семь минут. Игроки «Сочи» ушли с разминки с сильным запозданием. На 85-й минуте матча произошёл выход за пределы технической зоны тренера «Сочи» Морено. А также выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Адиева», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По состоянию на сегодняшний день «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.