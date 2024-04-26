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Малоян: в академии «Краснодара» могут указывать, как работать и кого ставить в состав

Малоян: в академии «Краснодара» могут указывать, как работать и кого ставить в состав
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Бывший нападающий «Спартака», «Енисея», тульского «Арсенала», воспитанник краснодарского футбола Артур Малоян рассказал, почему отказался от работы в академии ФК «Краснодар».

Почему вы отказались от работы в академии «Краснодара»?
— В тот момент, когда я выбирал место работы, мне важно было, чтобы никто не мешал прививать ту философию футбола, в которой я воспитывался и приумножил благодаря своему непростому опыту из-за травм. Я хотел быть свободен в действиях. У меня есть знакомые в академии «Краснодара», поэтому казалось, что мне этого не дадут. А сейчас я свободен в работе с детьми.

— В академии «Краснодара» Галицкий выстраивает систему на свой взгляд?
— Я принимал решение два года назад. Но, общаясь с знакомыми оттуда, там что-то изменилось в хорошую сторону. Но всё-таки это большая система, в которой тренеру могут указывать, как работать, с кем играть и даже кого ставить в состав. Футбольный мир в России маленький, все всё знают. Пока не вижу причин, чтобы было желание там работать, если говорить о детско-юношеском футболе, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полностью интервью с Артуром Малояном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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