Мостовой: к Казарцеву можно придраться только из-за момента с участием Мойзеса и Угальде

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил судейство в московском дерби ЦСКА — «Спартак». Игра завершилась со счётом 0:0.

«Перед дерби я думал, что счёт будет 1:1, потому что в последнее время я вижу много судейских ошибок. В игре «Пари НН» — «Локомотив» был ужас со стороны судейства. В дерби я думал, что судья что-то придумает и ошибётся. Почему говорят о плохом судействе Казарцева? Только из-за момента с Мойзесом и Угальде? Ничего не было в моменте с рукой Чалова.

Всё остальное — это элементы футбольной борьбы, поэтому можно придраться только к эпизоду с участием Мойзеса и Угальде, а также нельзя сказать, что Казарцев провалил этот матч. Для меня провалил матч судья в игре «Пари НН» — «Локомотив», там больше вопросов и были допущены существенные судейские ошибки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.