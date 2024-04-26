Егор Титов: шесть-восемь игроков «Спартака» нужно отправлять на выход

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов полагает, что красно-белым следует избавиться от шести-восьми футболистов основного состава.

«Мне всё равно, кто будет главным тренером. Для меня главное, чтобы команда показывала стабильный и яркий футбол, а для этого нужен человек, который сумеет его поставить: именно привлекательный, c изюминкой. Для такого футбола нужны исполнители в команде. Кто бы сейчас ни пришёл в «Спартак», этот состав нужно перетряхивать и шесть-восемь игроков отправлять на выход, а возможно, и больше. Для качественного футбола нужно будет покупать игроков. Готов ли «Лукойл» раскошелиться на это? Не знаю», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 25 апреля, состоялся перенесённый матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени.