Пятибратов: уважаю Ташуева, но у «Факела» не было страсти и огня — это вопрос к тренеру

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отреагировал на отставку Сергея Ташуева с тренерского мостика воронежцев.

«Наверное, у Ташуева произошли семейные обстоятельства, раз так сказали. Показатель работы тренера — это всегда результат. Если мы говорим о том, что недавно был продлён контракт, то, значит, клуб в своё время выразил доверие главному тренеру. Но после этого была серия из неудачных матчей и поражений. Естественно, сейчас на финишной прямой нужно принимать кардинальные шаги.

Трудно говорить, реально ли «Факел» отправил в отставку Ташуева или же это обоюдное желание, а может, у Ташуева действительно что-то случилось, чего мы не знаем. Может, какие-то сложности со здоровьем или что-то произошло в семье. Но всегда надо смотреть на результат, кто-то должен нести за него ответственность. Последние матчи «Факела» показали, что особой игры как таковой не было, к которой привыкли болельщики. Не было страсти и огня. Когда этого нет, значит, это вопрос к тренерскому штабу.

Для меня это неудивительно, потому что я прекрасно знаю возможности игроков и переход на 4-2-3-1 всё-таки подразумевает наличие других игроков в «Факеле». Если говорить о группе атаки, то Хызыр Аппаев выдал не такой результативный отрезок, значит, что-то надо было поменять. Другие игроки также не отличались результативностью. А подходила ли эта схема «Факелу»?

У меня были сомнения, и я говорил, что вдолгую это не будет работать. Да, мне было интересно наблюдать. С Асхабадзе и Котовым обсуждали, что давайте поменяем схему, потому что нас начали изучать, но на тот момент решили, что ещё не пришло время. Была стабильность, понимали, как играет команда, и знали свои слабые стороны.

Тренеру самое главное не быть заложником своих иллюзий. Я очень ценю и уважаю Ташуева как опытного тренера но те идеи, которые воплощались в жизнь, наверное, не были успешными в долгосрочной перспективе. Вдолгую нужен другой подбор игроков, чтобы задумка воплощалась», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.