Каррагер: «Ливерпулю» нужно купить нового защитника летом

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что мерсисайдскому клубу нужно приобрести нового центрального защитника в летнее трансферное окно.

«Конате в последнее время выглядит не очень хорошо. По-настоящему плохо. «Ливерпулю» нужно купить нового защитника летом», — приводит слова Каррагера Empire of the Kop.

Напомним, ранее появилась информация, что «Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Айнтрахта» Вильяма Пачо. Футболист перешёл в немецкий клуб из «Антверпена» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 9 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 30 млн. В нынешнем сезоне Пачо сыграл 40 матчей и отметился одной голевой передачей. После 34 туров «Ливерпуль» занимает третье место в АПЛ с 74 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).