Кечинов: игровую идею Слишковича не вижу, но при нём «Спартак» раскрепостился

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче 21-го тура чемпионата России, в котором красно-белые играли с ЦСКА (0:0).

«Мои ожидания в дерби не оправдались, как и у большинства болельщиков, которые ожидали совершенно другой игры. Хотелось бы больше моментов, зрелищности. Но увидели много непонятной возни с мячом, борьбу. Игровую идею Слишковича не вижу, но при нём команда раскрепостилась. При нём практически не пропускают мячи, что говорит о дисциплине и концентрации в обороне. Дуарте провёл хороший матч. Да и в целом защитники двух команд сыграли вчера хорошо. Они было гораздо сильнее, чем нападающие», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.