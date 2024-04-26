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Кечинов: игровую идею Слишковича не вижу, но при нём «Спартак» раскрепостился

Кечинов: игровую идею Слишковича не вижу, но при нём «Спартак» раскрепостился
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче 21-го тура чемпионата России, в котором красно-белые играли с ЦСКА (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Мои ожидания в дерби не оправдались, как и у большинства болельщиков, которые ожидали совершенно другой игры. Хотелось бы больше моментов, зрелищности. Но увидели много непонятной возни с мячом, борьбу. Игровую идею Слишковича не вижу, но при нём команда раскрепостилась. При нём практически не пропускают мячи, что говорит о дисциплине и концентрации в обороне. Дуарте провёл хороший матч. Да и в целом защитники двух команд сыграли вчера хорошо. Они было гораздо сильнее, чем нападающие», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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