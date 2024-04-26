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Бушманов остался недоволен судейством Казарцева в матче ЦСКА — «Спартак»

Бушманов остался недоволен судейством Казарцева в матче ЦСКА — «Спартак»
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил судейство в минувшем московском дерби красно-белых с ПФК ЦСКА. Игра состоялась вчера, 25 апреля, и завершилась со счётом 0:0.

«Было понятно, что матч будет напряжённым. Команды равные, плюс это дерби. Но зрелищности однозначно не получилось. Судейство мне не понравилось. С самого начала Казарцев выбрал тактику давать играть, бороться, но он начал пропускать очевидные фолы с обеих сторон. Это немного сбило футболистов.

Пока я не вижу игровой идеи Слишковича. Да, с «Ростовом» была яркая игра, здорово сыграли. Но два других матча очень похожие. Игры ни о чём. Как понимаю, задача была не проиграть. Когда выходишь с такой задачей, в хорошем случае будет ничья, что ничего не даёт команде», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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