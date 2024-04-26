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Объявлены дата и место проведения Суперфинала Кубка России сезона-2023/2024

Объявлены дата и место проведения Суперфинала Кубка России сезона-2023/2024
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Исполком Российского футбольного союза утвердил место проведения решающего матча Фонбет Кубка России сезона-2023/2024, информирует официальный сайт РФС. Так, Суперфинал Кубка, в котором встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов, пройдёт 2 июня в «Лужниках». Уже третий сезон подряд трофей будет разыгран на самом вместительном стадионе России.

Напомним, на попадание в Суперфинал из Пути РПЛ претендуют ПФК ЦСКА и «Зенит» — они сыграют в финале верхней сетки между собой. В Пути регионов сейчас стадия полуфинала, поэтому на выход в Суперфинал претендуют сразу четыре клуба — московские «Спартак» и «Динамо», калининградская «Балтика» и «Ростов». Полуфиналы Пути регионов пройдут 1–2 мая, а финал нижней сетки состоится 14–16 мая.

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