Рюдигер: в Германии мы привыкли к системам, и Нагельсман её привнёс

Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал продление Юлианом Нагельсманом контракта с немецкой национальной командой. Напомним, специалист подписал соглашение, рассчитанное до лета 2026 года.

«Нагельсман — большой профессионал. Я думаю, что он очень, очень хороший тренер, и это очень, очень хорошо для Германии, что он продлил свой контракт. Потому что я считаю его одним из лучших в нашей стране. Нам нужен такой тренер. Направляющая рука. Здесь, в «Реале», например, многое зависит от личности. В Германии мы больше привыкли к системам. А он привнёс очень хорошую систему. Вот почему он важен для нас», — приводит слова Рюдигера Sky Sport Germany.

О продлении контракта с Нагельсманом Немецкий футбольный союз объявил 19 апреля. Сборную Германии Юлиан возглавил в сентябре прошлого года. Ранее в своей профессиональной карьере 36-летний специалист возглавлял «Баварию», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Этим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы по футболу. Подопечные Юлиана Нагельсмана начнут свой путь на турнире с группы A. Соперниками немецкой команды станут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля.