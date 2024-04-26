Глава «Зенита» Медведев высказался о словах Безрукова после победы «Рубина»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова после победы в матче 21-го тура чемпионата с санкт-петербуржцами. Напомним, игрок казанского клуба просил «Краснодар» перевести деньги за победу над сине-бело-голубыми.

«Гарик Харламов отреагировал на высказывание Безрукова, а затем шутливую песню записало трио Зураба Матуа? Да, уже видел. Смешно и показательно. Ведь ошеломляющий успех Руслана Безрукова показывает, что на сцене могут появляться новые актёры комедийно-циркового жанра. И это здорово!» — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, 24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.