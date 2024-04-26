Алаев: «Ахмат» причастен к отравлению «Сочи»? Перестаньте! Не хочу даже обсуждать

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос, допускает ли, что «Ахмат» причастен к массовому отравлению игроков «Сочи» перед очным матчем с большим турнирным значением.

— Допускаете, что «Ахмат» может быть причастен к отравлению игроков «Сочи»?

— Перестаньте! Я не хочу обсуждать теории заговора. Все мы прекрасно знаем, что за 15 лет РПЛ «Ахмат» — самый гостеприимный и надёжный. Никогда такого даже близко не было. Я даже не хочу это обсуждать. Я отношусь с уважением и к «Сочи», и к «Ахмату». Всякое в жизни бывает. Наверное, у вас тоже было когда-то отравление, но строить теории заговора точно не надо, — передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.