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Алаев: «Ахмат» причастен к отравлению «Сочи»? Перестаньте! Не хочу даже обсуждать

Алаев: «Ахмат» причастен к отравлению «Сочи»? Перестаньте! Не хочу даже обсуждать
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос, допускает ли, что «Ахмат» причастен к массовому отравлению игроков «Сочи» перед очным матчем с большим турнирным значением.

— Допускаете, что «Ахмат» может быть причастен к отравлению игроков «Сочи»?
— Перестаньте! Я не хочу обсуждать теории заговора. Все мы прекрасно знаем, что за 15 лет РПЛ «Ахмат» — самый гостеприимный и надёжный. Никогда такого даже близко не было. Я даже не хочу это обсуждать. Я отношусь с уважением и к «Сочи», и к «Ахмату». Всякое в жизни бывает. Наверное, у вас тоже было когда-то отравление, но строить теории заговора точно не надо, — передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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