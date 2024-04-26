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В РФС назвали ориентир для возвращения сборной России к международным матчам

В РФС назвали ориентир для возвращения сборной России к международным матчам
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В Российской футбольном союзе назвали ориентир для возвращения сборной России к международным матчам. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го, сообщается на официальном сайте РФС.

Ранее стало известно, что исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские встречи. В своём последнем матче подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию со счётом 4:0.

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