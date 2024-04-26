Александр Алаев высказался о безголевой ничьей в дерби ЦСКА — «Спартак»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о матче 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

«Не всегда бывают такие матчи, как «Пари НН» — «Краснодар». Это футбол, игрокам тяжело. Сейчас тяжёлый график. Я был на стадионе. Надо называть вещи своими именами — ожидал большего. Но такие матчи бывают. Слишком много на кону, боязнь ошибиться, травмы.

Вы не обращаете на это внимания, но в таком графике клубы РПЛ никогда не играли. Перенос тура, Кубок. Есть сложности с логистикой. Я не защищаю их, но ситуация сейчас такая, когда некоторые клубы начинали играть самую раннюю стадию еврокубков, когда в июле начинали и в таком графике играли. А здесь все 16 клубов, по сути, так и играют.

Есть некое разочарование от дерби, потому что всегда хочется большего. Но матч был боевой от двух великих команд», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.