Президент РПЛ Алаев не видит возможностей для расширения лиги до 20 команд

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что вероятность расширения высшего дивизиона чемпионата России до 20 команд в ближайшее время мала.

«Я скажу, что говорил ранее. Я не вижу возможностей для расширения лиги сейчас. Считайте меня бюрократом, буквоедом, но есть регламент, и это спортивное соревнование. Ожесточённая борьба за выживание, никогда такой не было, и мне искренне жаль, кто покинет РПЛ, потому что все клубы достойны. Но это соревнование, и кто-то вылететь должен. Расширять лигу нужно заранее, до определённого момента, когда принимаются решения. Должна быть экономическая и логистическая модели. Должно быть взвешенное решение, потому что это меняет всю структуру футбола. Сейчас 16 команд – это оптимально.

В Первой лиге тоже идёт нешуточная борьба. Если бы там боролись клубы, на которые ходят по 10 тысяч человек, были бы современные стадионы и большая фанатская база, Волгоград, Владикавказ на новом стадионе, то, наверное, было бы правильно расширить лигу, если у нас такой набор клубов, которые соответствуют. Но, опять же, с большим уважением ко всем клубам лидирующим, но у не у всех есть свои стадионы и болельщики. Возникает вопрос: они могут получить право по спортивному принципу, но они дадут домашнюю историю и дадут двигаться лиге?

Ко мне никто не обращался по поводу расширения. Все позицию знают, и она не поменяется. Со мной на эту тему говорить бесполезно, потому что я стою до конца на спортивных принципах», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.