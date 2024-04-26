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Александр Алаев: в РПЛ шикарная чемпионская гонка, спасибо Рахимову!

Александр Алаев: в РПЛ шикарная чемпионская гонка, спасибо Рахимову!
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России, поблагодарив за сложившуюся ситуацию в турнирной таблице главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова, чья команда обыграла «Зенит» (2:0) в матче 25-го тура, что позволило «Краснодару» сократить отрыв от лидера.

«Шикарная чемпионская гонка. Спасибо Рахимову. Все считают, что я болею за кого-то или против. Но я и руководителям клубов говорю, что я должен создать равные условия, чтобы не было преференций по календарю, непонятных переносов. Как болельщик же я хочу интриги, чтобы у каждых команд было по два очка разницы, чтобы все боролись. Я радуюсь интриге, хочу, чтобы она была, а болельщики следили до конца. Надеюсь, что так и будет, что интрига будет жива», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Турнирная таблица РПЛ
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