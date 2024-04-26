РФС заявил о планах провести товарищеский турнир с участием сборных-участниц ЧМ и России

Российский футбольный союз заявил о планах провести на территории РФ или за рубежом коммерческий товарищеский турнир с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Ранее стало известно, что исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские встречи. В своём последнем матче подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию со счётом 4:0.