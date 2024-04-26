Экс-игрок «Спартака» Малоян: мне было тяжело с Черчесовым — у нас разные взгляды на футбол

Бывший нападающий «Спартака» Артур Малоян признался, что ему было тяжело работать с экс-тренером красно-белых Станиславом Черчесовым.

— Черчесов брал вас на сборы, но шанса не дал. На ваш взгляд, почему?

— Не знаю. Возможно, под его руководством я сам не раскрылся, потому что было много давления. Молодому всегда нужна поддержка. Если вы его взяли в команду, то нужно помогать. Повторюсь, у нас не как в Европе. Там футболисты ментально раньше к этому готовы. А тогда сразу начали спрашивать результат, поэтому было много переживаний, не мог показать качественно себя на тренировках и играх. Вот и вся взаимосвязь.

Действительно, наши взгляды с Черчесовым на футбол разные. Но в тот момент об этом не могло быть каких-то разговоров с ним. Я был не тот, что сейчас. Тогда мне надо было себя успокоить, доказать, что я хороший футболист, что меня нужно поставить в состав, потому что хотел остаться в «Спартаке». Футбол многогранен: кому-то такой тренер, как Черчесов, подходит. Но мне было тяжело, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.