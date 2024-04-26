Президент РПЛ Алаев не видит оснований для наказания футболиста «Рубина» Безрукова

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал тот факт, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) проверит высказывание полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова после победы над петербургским «Зенитом». Напомним, игрок казанского клуба просил «Краснодар» перевести деньги за победу над сине-бело-голубыми.

«Я надеюсь, что комитет по этике, если будет рассматривать, то учтёт все факторы. Чем больше будет таких флеш-интервью… Лучше такие, чем у Ненахова. На мой взгляд, оснований для наказания футболиста Безрукова нет», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 24 апреля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.