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Алаев прокомментировал решение клубов РПЛ сыграть два матча в декабре в сезоне-2024/2025

Алаев прокомментировал решение клубов РПЛ сыграть два матча в декабре в сезоне-2024/2025
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Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал решение клубов РПЛ сыграть два матча в декабре в сезоне-2024/2025.

«РФС попросил сегодня не рассматривать вопрос о новом календаре. Мы сняли его с повестки, потому что РФС выступил с заманчивым предложением о проведении Суперкубка в текущем формате, чтобы на три года согласовать положение. Очень выгодное, с их слов, коммерческое предложение. Мы сочли, что будет правильно, если клубы узнают об этом предложении, оценят, а дальше возможны корректировки.

Говоря о предложении — какой-то партнёр предлагает очень серьёзные деньги за Суперкубок. Если будет возможность сделать Х по сравнению с прошлым годом, мы рассмотрим возможность внесения изменений в календарь. Но это решение клубов. Суперкубок может быть сыгран чуть позже, чем 13 июля.

По поводу декабря моя личная позиция, что достаточно было сыграть один тур. Это позиция озвучена, но клубам мы дали варианты, все высказали свою позицию. Большинство клубов выбрали такой вариант, я не голосую, но свою позицию я озвучил. Клубы решили играть два тура в декабре, это их воля. Наша задача — обеспечить проведение матчей в тяжёлых условиях. Найдём красные мячи, всё будет хорошо», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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