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Созин: «Ахмат» и «Сочи» сильно лоббируют расширение РПЛ. Не хочется, чтобы это случилось

Созин: «Ахмат» и «Сочи» сильно лоббируют расширение РПЛ. Не хочется, чтобы это случилось
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Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин высказался о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

«В преддверии исполкома и окончания чемпионата будет широко обсуждаться расширение лиги. И высказывания, что в РПЛ этого не допустят, уже есть. Моя ставка – лигу расширят, но со следующего сезона, а Кубок немного причешут.

Как я слышал, очень сильно лоббируют расширение лиги представители «Ахмата» и «Сочи». Не хочется, чтобы это произошло. Но это слухи. Комментировать их неправильно, но и мимо не пройти. Посмотрим. Если всё останется так, как есть, – сохранится спортивный принцип. Хочется, чтобы лига осталась в прежнем формате», — сказал Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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