Экс-игрок «Спартака» Малоян: Дзюба считал конкурентами тех, кого не мог поддушить

Бывший нападающий «Спартака» Артур Малоян поделился воспоминаниями о молодом Артёме Дзюбе, с которым пересекался в стане красно-белых.

— Удавалось найти общий язык с молодым Дзюбой?

— Тогда с ним не получалось это сделать. Но Артём такой: для кого-то хороший, для кого-то плохой. Последний раз мы встретились с ним на сборах, обнялись и посмеялись. Друг к другу были открыты. Но он такой, какой есть.

— В чём это проявлялось?

— Во всём. Достаточно уверенный в себе парень, где-то даже самоуверенный. Исходя из физических данных, мог кого-то поддушить. А кого не мог, считал своим не то чтобы врагом, но конкурентом, которого можно или нужно устранить. Но это всё молодость, мы с ним почти ровесники. Он стал интересным по всем параметрам, в том числе и характером, но мужицкого у него не отнять. Это достойно уважения, в этом мы схожи. А всё остальное — дело личное, — сказал Малоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.