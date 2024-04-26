Сергей Ташуев прокомментировал уход из «Факела» по семейным обстоятельствам

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал уход из воронежского клуба по семейным обстоятельствам.

«У меня есть определённые проблемы, которые надо срочно решать. Всё накопилось. Это было добивающим фактором. Конечно, непростое и тяжёлое для всех решение, но что делать. Такова ситуация, такое бывает. Вчера поговорили с руководством, решили так. У нас хорошие отношения, никаких проблем», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Должность главного тренера «Факела» Ташуев занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 25 матчей. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.